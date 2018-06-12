محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه الشرب بمدينة المستقبل

المال- خاص قام اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء بزيارة ميدانية لموقع مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بمدينة المستقبل. وتقام محطة مياه المستقبل على مساحة اجمالية قدرها 9 أفدنة، وتصل جملة تكلفتها إلى نحو ما يزيد عن 220 مليون جنيها وتصل قدرتها التصريفية الى 400 لتر/ ثانية بم

المال- خاص

قام اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء بزيارة ميدانية لموقع مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بمدينة المستقبل.

وتقام محطة مياه المستقبل على مساحة اجمالية قدرها 9 أفدنة، وتصل جملة تكلفتها إلى نحو ما يزيد عن 220 مليون جنيها وتصل قدرتها التصريفية الى 400 لتر/ ثانية بما يعادل 35 ألف مترا مكعبا يوميا و

وبلغ معدل الأعمال فيها 85% من نسبة الاعمال و المرحلة الثانية من المشروع تستهدف الوصول إلى طاقة تصريفية اجمالية قدرها 800 لتر / ثانية بما يعادل 70 ألف مترا مكعبا يوميا بانتهاء تنفيذ المشروع.

وتستهدف المحطة تغذية وخدمة مدينة المستقبل بالكامل و كذلك مجمع قوات الأمن والمجمع التعليمى والمنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار وعدد من التوابع والقرى الواقعة على طريق 36 الحربى.