اقتصاد وأسواق

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه الشرب بمدينة المستقبل

المال- خاص  قام اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء بزيارة ميدانية لموقع مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بمدينة المستقبل.  وتقام محطة مياه المستقبل على مساحة اجمالية قدرها 9 أفدنة، وتصل جملة تكلفتها إلى نحو ما يزيد عن 220 مليون جنيها وتصل قدرتها التصريفية الى 400 لتر/ ثانية بم
10:06 م, الثلاثاء, 12 يونيو 18 10:06 م, الثلاثاء, 12 يونيو 18

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المال- خاص 

قام اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء بزيارة ميدانية لموقع مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بمدينة المستقبل. 

وتقام محطة مياه المستقبل على مساحة اجمالية قدرها 9 أفدنة، وتصل جملة تكلفتها إلى نحو ما يزيد عن 220 مليون جنيها وتصل قدرتها التصريفية الى 400 لتر/ ثانية بما يعادل 35 ألف مترا مكعبا يوميا و

وبلغ معدل الأعمال فيها 85% من نسبة الاعمال و المرحلة الثانية من المشروع  تستهدف الوصول إلى طاقة تصريفية اجمالية قدرها 800 لتر / ثانية بما يعادل 70 ألف مترا مكعبا يوميا بانتهاء تنفيذ المشروع.

وتستهدف المحطة تغذية وخدمة مدينة المستقبل بالكامل و كذلك مجمع قوات الأمن والمجمع التعليمى والمنطقة الصناعية  ومنطقة الاستثمار وعدد من التوابع والقرى الواقعة على طريق 36 الحربى.

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