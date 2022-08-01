محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يُجهزان لبدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل

شهدت محافظة الإسماعيلية عقد اجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية من العام المالي الجاري كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء الاجتماع برئاسة اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وبالتنسيق مع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وأصدر اللواء أ.ح شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قراراً بتشكيل لجنه عليا لتأمين الخدمات الطبية بالمحافظة، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل رسمي بمشاركة جامعة قناة السويس ومستشفياتها، مؤكداً أن الهدف الأساسي للمنظومة الصحية بالإسماعيلية هو خدمة المواطن ، وتوفير جميع الخدمات الصحية للمريض دون أن يشعر بأي تغيير في المنظومة خلال تلك الفترة الانتقالية.

فيما أفاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بأن منظومة التأمين الصحي الشامل هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، وتهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين.

كما تكفل الدولة توفير الحماية الصحية لغير القادرين، وترفع الأعباء المالية عن الأسرة المصرية بمبدأ أساسه التضامن والتشاركية معلناً عن بدأ التدريب الفوري علي تطبيق إجراءات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ، لمنتسبى المستشفيات الجامعية.

شارك فى الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، وممثلين عن الجامعة الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، والدكتور عادل حسن مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد أنور نائب المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة ، والدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، والدكتور أحمد البرعي رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور محمد غزال مدير فرع هيئة الرقابة والاعتماد، والدكتور أحمد بركات مدير عام التأمين الصحي، والدكتور محمد النخيلي مدير عام مستشفى أورام الإسماعيلية، والدكتور حسن درويش مدير عام فرع هيئة الإسعاف المصرية.