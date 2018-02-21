محافظ الإسماعيلية: مستعدون للانتخابات الرئاسية

نادية صابر أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة المحافظة للاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة المقرر لها أيام 26و27 و28 من شهر مارس القادم وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة تجهيزات جميع المراكز الانتخابية بنطاق المحافظة وتوابعها والبالغ إجماليها 2

نادية صابر



أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة المحافظة للاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة المقرر لها أيام 26و27 و28 من شهر مارس القادم

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة تجهيزات جميع المراكز الانتخابية بنطاق المحافظة وتوابعها والبالغ إجماليها 210 مركزا بإجمالى عدد 222 لجنة فرعية بمختلف المراكز والمدن والوحدات المحلية.

وأضاف مجددا على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها وجميع أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من أجل حث المواطنيين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم الديمقراطية والسياسية فى استكمال الاستحقاقات الدستورية واختيار رئيس الجمهورية .



جاء ذلك خلال جلسة الإجتماع الإسبوعى الدورى لمتابعة المجلس التنفيذى للمحافظة

كما تم إستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لوزارة التنمية المحلية “مشروعك” حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها على مستوى المحافظة وتوابعها البالغ 1296 مشروعا بتمويل إجمالى من القروض البنكية الميسرة بلغت 79 مليون و621 ألف جنيها

وأتاحت المشروعات 3618 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

كما تم إستعراض تقرير ملف مكافحة مرض الإلتهاب الكبدى الوبائى “فيروس”C ” حيث أشار التقرير إلى انه تم فحص عدد 14772 حالة أتموا العلاج أضافة إلى عدد 434 حالة تحت العلاج ولا توجد أى قوائم انتظار بالإضافة إلى إجراء المسح الشامل لعدد 27894 حالة.

كما تقرر الانتهاء من كافة التجهيزات والتأثيث الكامل لمستشفى أبوخليفة للطوارىء بقطاع مركز ومدينة القنطرة غرب على طريق بورسعيد – الاسماعيلية قبل نهاية شهر أبريل القادم على أن يبدأ التشغيل التجريبى للمستشفى خلال شهرى مايو ويونيه وعلى أن يتم التشغيل الفعلى للمستشفى بداية من أول يوليو 2018 لتكون اضافة جديدة للمنظومة الصحية بالاسماعيلية.

وفيما يتعلق بملف ضبط الأسعاروالأسواق شدد المحافظ على ضرورة استمرار تفعيل الحملات الرقابية المكثفة على جميع الأسواق والمحلات والمخابز لمراقبة وضبط أسعار كافة السلع ومحاربة الغلاء لتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنيين . .

