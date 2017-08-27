محافظ الإسماعيلية: سعر كيلو اللحوم لن يتعدى 90 جنيها

نادية صابر في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تفقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، منفذ بيع اللحوم البلدية الطازجة بمركز البحوث الزراعية بمنطقة عز الدين، خلال جولة ميدانية، وذلك للاطمئنان على توافر اللحوم، والتأكد من بيعها للمواطنين بالسعر الرسمي الذي لا يتجاوز 90 جنيها للكي



نادية صابر



في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تفقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، منفذ بيع اللحوم البلدية الطازجة بمركز البحوث الزراعية بمنطقة عز الدين، خلال جولة ميدانية، وذلك للاطمئنان على توافر اللحوم، والتأكد من بيعها للمواطنين بالسعر الرسمي الذي لا يتجاوز 90 جنيها للكيلو.

وأكد المحافظ على ضرورة الإلتزام بسعر البيع لكيلو اللحوم البلدية الطازجة للمواطنين، وأنه لن يسمح بأى حال من الأحوال برفع السعر عن 90 جنيها فقط للكيلو، من أجل تخفيف العبء والمعاناه عن كأهل المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم استمرار عمل المنفذ وطرح كميات إضافية من اللحوم يوميا لتلبية احتياجات المواطنين.

