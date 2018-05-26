محافظ الإسماعيلية: تشغيل مستشفى أبوخليفة للطوارئ.. سبتمبر المقبل

نادية سلامعقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا، اليوم السبت، لمناقشة أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى يجرى تنفيذها بمنشآت مستشفى أبو خليفة للطوارئ، التى تقع على طريق الإسماعيلية – بورسعيد، وتم إسنادها لإحدى كبرى شركات المقاولات الوطنية باعتماد مالى بمبلغ 273 مليون لتجهيزها للافتتاح

نادية سلام

عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا، اليوم السبت، لمناقشة أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى يجرى تنفيذها بمنشآت مستشفى أبو خليفة للطوارئ، التى تقع على طريق الإسماعيلية – بورسعيد، وتم إسنادها لإحدى كبرى شركات المقاولات الوطنية باعتماد مالى بمبلغ 273 مليون لتجهيزها للافتتاح والتشغيل فى موعد غايته قبل نهاية هذا العام، بعد توقف دام لأكثر من 12 عامًا متواصلة على إنشاء المستشفى، التى تقرر تخصيصها كمستشفى للطوارئ وحوادث الطرق لخدمة المحاور والطرق الإقليمية ومحافظات القناة الثلاث.

يأتي ذلك فى إطار استكمال خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير المنظومة الصحية والعلاجية، ورفع مستوى الأداء لمختلف الخدمات الطبية والعلاجية بجميع مستشفيات المحافظة، والعمل على توفير الخدمة العلاجية المتميزة لجميع المواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير الشامل للمستشفى والأقسام الداخلية، وتشمل غرف العيادات الخارجية والمكاتب الإدارية والخدمات وغرف المرضى الداخلية والتى تبلغ طاقتها ما يزيد عن مائة سرير، بالإضافة للجناح الفندقى بطاقة 11 غرفة وغرف إقامة الأطباء والتمريض، و22 غرفة عناية مركزة وثلاث غرف عمليات كبرى وقسم خاص للمعامل والأشعة وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.