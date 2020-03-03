محافظ الإسماعيلية : اعتماد 70 مليون جنيه للطرق والصرف في خطة 2020/2021

رصف الطرق وأعمال الصرف تتكلف 70 مليون جنيه في خطة العام المالي الجديد بالإسماعيلية

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية عن إجمالى الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات رصف وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمركز ومدينة الإسماعيلية وحدها ضمن خطة العام المالى الجارى 2020/2021 ، والتي بلغت 70مليون جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده محافظ الاسماعيلية بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ وتامر سعيد السكرتير العام للمحافظة وجمال مسعود السكرتير العام المساعد.

واستعرض المهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل تقريرا تفصيليا لخطة المحافظة لرصف ورفع كفاءة الشوارع والميادين والطرق الداخلية للعام المالى 2020/2021.

وبلغت جملة اعتماداتها المالية نحو 70 مليون جنيه، وتشمل تنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى بشارع الدقهلية بحى ثان بتكلفة 5 ملايين جنيها وبطول واحد كيلو متر، ومشروع توسعة وإعادة رصف شارع العشرينى من هدى شعراوى إلى شارع شبين الكوم بتكلفة 6 ملايين جنيه وبطول 1.2 كيلو متر وإعادة رصف وتطوير الشوارع العرضية بحى السلام والمحصورة فيما بين شارعى شبين الكوم ودمنهور وشارعى العشرينى والبحرى بحى ثان بتكلفة 8 ملايين جنيه وبطول 4 كيلومترا .

وتقرر رفع كفاءة وإعادة رصف الشوارع بخطة التعديلات المرورية شمال ووسط المدينة بتكلفة قدرها 27 مليون جنيها بطول 8 كيلومتر .

ويتكلف مشروع إعادة الشيىء لآصله لأعمال الحفر لمرافق الصرف الصحى والمياه والغاز الطبيعى وشبكة الكهرباء وخلافه 3 ملايين جنيه بجانب عملية توسيع وتطوير وإعادة رصف محور الدقهلية من شارع الغابة وصولا إلى شارع السكة الحديد بتكلفة 13 مليون جنيه وبطول 2.4 كيلومتر .

ويشمل إنشاء ورصف طريق من مآخذ ترعة السويس وحتى كوبرى الدريسة بقرية نفيشة بتكلفة 6.6 مليون جنيه وبطول 2.4 كيلومتر، بالإضافة لإعادة الشيىء لأصله بشارع أم كلثوم ” تحول رقمى” بتكلفة 2.6 مليون جنيه وبطول 4 كيلومتر.

حضر المؤتمر رؤساء مراكز ومدن الاسماعيلية وأبوصوير والقصاصين الجديدة ورؤساء الأحياء ومديرو العموم لمديريات وقطاعات الطرق و الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحى وجهاز التجميل والتطوير وجهاز تشغيل الشباب ومكتب خدمة المستثمرين وعدد من الصحفيين ومراسلى الصحف.