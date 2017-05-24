محافظ الإسماعيلية : استرداد اراضي الدولة بنسبة 100%

نادية صابر أعلن اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية أنه تم الانتهاء من تنفيذ نسبة 100% من المستهدف من أعمال خطة المحافظة لاسترداد أراضى الدولة واستعادة الأراضى المعتصبة والمتعدى عليها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والتى تمت من خلال تنفيذ عددا من الحملات المكثفة بالتعاون والتنسيق التام مع القوات المس

نادية صابر

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية أنه تم الانتهاء من تنفيذ نسبة 100% من المستهدف من أعمال خطة المحافظة لاسترداد أراضى الدولة واستعادة الأراضى المعتصبة والمتعدى عليها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والتى تمت من خلال تنفيذ عددا من الحملات المكثفة بالتعاون والتنسيق التام مع القوات المسلحة والشرطة والتى أسفرت عن استرداد مساحة اجمالية قدرها نحو مايزيد عن17 ألف فدان من أملاك الدولة مؤكدا على استمرارية العمل على هذا الملف حفاظا على الدولة والشعب .

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لجلسة الاجتماع الإسبوعى الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمقدم محمد فاروق المستشار العسكرى للمحافظة والنائب عصام منسى عضو مجلس النواب ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة .

وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لوزارة التنمية المحلية “مشروعك” حيث بلغ اجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها 892 مشروعا بإجمالى قروض بنكية ميسرة من البنوك الحكومية بلغت قيمتها 52 مليون و102ألف جنيها أتاحت عدد 2691 فرصة عمل لأبناء المحافظة .

وأضاف المحافظ أنه تم نهو كافة الإستعدادات واتخاذ التدابير اللازمة لإستقبال شهر رمضان الكريم علاوة على تفعيل دور منافذ بيع السلع الموجودة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها و توفير كافة السلع الرئيسية والغذائية ومستلزمات الشهر الكريم وطرح كميات أضافية من اللحوم والدواجن والاسماك بجميع المنافذ و فتح منافذ إضافية لبيع الخضر والفاكهة من انتاج مشروع قرية الأمل لشباب الخريجين ومنافذ خاصة لبيع الأسماك من إنتاج مشروع الاستزراع السمكى لهيئة قناة السويس وبيع تلك الأصناف بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم>

كما أكد المحافظ مشددا على ضرورة تكثيف أعمال الحملات الرقابية على الاسواق ومنافذ البيع طوال شهر رمضان لمراقبة وضبط الاسعار ومنع الاحتكار والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة بالاسواق .

وخلال الجلسة تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لخطة مديرية الصحة والتأمين الصحى بالمحافظة لمكافحة مرض فيروس “سى” بالمحافظة واستعراض تقرير مديرية الصحة الذى أشار إلى أن اجمالى من تم علاجهم من المرض بلغ نحو 13439 حالة وهناك عدد 393 حالة تحت العلاج ولا توجد أى قوائم انتظار.

كما تم متابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى للتعداد العام للسكان لعام 2017 و متابعة ما تم تنفيذه من برامج خطة المحافظة لمحو الأمية والوقوف على النسبة العامة للمحافظة والتى وصلت الى أقل من الصفر النسبى والافتراضى المتعارف عليه دوليا وذلك استعدادا للاعلان عن خلو المحافظة من الأمية قبل نهاية العام الجارى 2017 .

وفيما يتعلق بمتابعة الموقف التنفيذ لتوريد محصول أشار المحافظ خلال الاجتماع الى أن اجمالى ما تم توريده الى الصوامع والشون لهذا الموسم قد بلغ 52780 طن .

كما تم الاعلان خلال الاجتماع عن موافقة وزارة الدفاع بالتصديق على مطلب الاسماعيلية بانشاء موقعين لتجميع الأسمدة والمخصبات الزراعية المسموح بعبورها الى شرق قناو السويس بمركز ومدينة القنطرة شرق ببنك التنمية وشونة قرية الأبطال لتتولى صرف الأسمدة للمزارعين بشرق قناة السويس مع الآخذ فى الاعتبار حظر عبور صنفى اليوريا والنترات وعلى أن يتم العبور من كوبرى السلام على قناة السويس والكوبرى العائم بشرق التفريعة وذلك لتلبية أ حتياجات المزارعين .