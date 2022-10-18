محافظ الإسكندرية: 70% نسبة تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بشارع المدارس بالمنتزة

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، عن الانتهاء بنسبة 70% من أعمال إعادة الشيء لأصله بشارع المدارس بنطاق منتزه أول والذي تم إطلاق اشارة البدء للعمل به أول شهر أكتوبر الجاري بتكلفة 5 ملايين جنيه، ذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة أن الشارع يضم عددا كبيرا من المدارس، وفي إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية نه يتابع عن كثب نسبة تنفيذ أعمال اعادة الشيء لأصله والرصف ليس فقط بشارع المدارس لكن في جميع أنحاء المحافظة، لافتا إلى أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأشار إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالإهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والإهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

ومن جانبها أوضحت المهندسة أمل محمود، أن محافظ الأغسكندرية وجه بسرعة البدء في إعادة الشيء لأصله بشارع المدارس إستجابة لمطالب المواطنين، والذي يبلغ طوله 1 كم وعرض نحو 12 متر و يضم نحو 7 مدارس، وذلك عقب إنتهاء شركات المرافق من الصرف الصحي والغاز والإتصالات وغيرها من أعمالها بالشارع،

وأشارت مدير مديرية النقل والطرق إلى أنه تم الانتهاء من الطبقة الرابطة وطبقة الأساس.. وجار العمل على رفع الشنايش والمطابق بالشارع، وجار تركيب الأرصفة والممرات وباقي وضع الطبقة السطحية بطول الشارع.