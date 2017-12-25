محافظ الإسكندرية: 27 مليون جنيه للحفاظ على التراث المعماري لشارع النبي دانيال

مها يونس:على غرار القاهرة الخديوية، صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأن مجلس إسكندرية للتراث الحضاري يعمل حاليا على دراسة مشروع تطوير وتنمية والحفاظ على المباني التراثية بشارع النبي دانيال بتكلفة تقدر بنحو٢٧ مليون جنيه، معتبرا أنه من المشروعات المهمة الذي يهدف إلى إشعار المواطنين بقيمة الأ

مها يونس:

على غرار القاهرة الخديوية، صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأن مجلس إسكندرية للتراث الحضاري يعمل حاليا على دراسة مشروع تطوير وتنمية والحفاظ على المباني التراثية بشارع النبي دانيال بتكلفة تقدر بنحو٢٧ مليون جنيه، معتبرا أنه من المشروعات المهمة الذي يهدف إلى إشعار المواطنين بقيمة الأماكن التراثية والحفاظ على المباني الحضارية والتراثية التي تشكل الهوية السكندرية، مشيرا إلى أن المشروع مماثلا لما حدث في القاهرة الخديوية.

وأرجع “سلطان” وقوع الاختيار على شارع النبي دانيال نظرا لأنه من أقدم الشوارع الحضارية بالمدينة ويبلغ طول ما يقرب من ٨٧٠ متر، ويصل بين طريق الحرية و محطة مصر، فضلا عن قربه من ميدان الشهداء والجندى المجهول، ويوجد به مسجد كبير و المعبد اليهودي والكنيسة المرقسية.

وأضاف “سلطان” أن شارع النبي دانيال من الشوارع التي تتميز بالتنوع الديني المتميز ،فضلا عن قيمته الثقافية نظرا لوجود محلات بيع الكتب ، كما أن ٧٠٪ من المباني التي به من المباني التراثية ذات الطراز الكلاسيكي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بمجلس إسكندرية للتراث الحضاري وتم فيه استعراض المشكلات التي تواجه تنفيذ المشروع وإمكانيات حلها، مؤكدا أن الشارع به العديد من التعديات واللافتات الإعلانية، فضلا أن بعض المحلات قامت بإغلاق مناطق الفراغات بين المباني الأثرية، ووحدات الإضاءة المستخدمة فى الشارع لا تتلائم مع الطابع التراثي.

وأكد سلطان أنه بسبب كثرة الإشغالات وتعديات المحلات على حرم الطريق أصبحت لا توجد أماكن مناسبة لسير السيارات والمشاة، كما انه لا يوجد شكل ثابت المكتبات بيع الكتب.

وعلى الصعيد ذاته، تمت مناقشة مقترحات تطوير الشارع حيث تم تقسيم مشروع تطوير الشارع إلى ٣ مراحل، يتم خلال كل مرحلة إزالة التعديات على الشارع والمخالفات، وتوحيد شكل اللافتات، وتحديد مسار مخصص للمشاه، ووضع وحدات إضاءة مناسبة مع المكان، ووضع الاعلانات بصورة جمالية مناسبة، واستخدام عناصر التشجير، وإقامة أماكن جلوس للمشاة، ووضع لافتات إرشادية للشارع.