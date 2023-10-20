محافظ الإسكندرية: 230 منفذا تشارك في مبادرة خفض الأسعار حتى الآن

صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأن إجمالي عدد المنافذ المشاركة في مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، وصل حتى الآن إلى 230 منفذا من ضمنها 81 مجمعا استهلاكيا، و6 سلاسل تجارية كبرى تضم 80 فرعا، و97 منفذا تابعة للقوات المسلحة، و 46 منفذا من منافذ الداخلية.

وأوضح أنه جار العمل الآن بالتنسيق مع جميع الجهات على زيادة المنافذ المشاركة بالمبادرة، استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأكد اللواء محمد الشريف على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

على الصعيد ذاته، شدد محافظ الإسكندرية على تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق مع الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الحملات المستمرة بالتنسيق التام بين رؤساء الأحياء ومديريات التموين، الصحة والطب البيطري إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين.