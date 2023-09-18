محافظ الإسكندرية يُكلف بإعادة الشيء لأصله في 12 شارع بالمنتزه

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق أحياء المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة للمواطنين، حيث تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا، وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

أضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في 12 شارع بنطاق حي منتزه ثان عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، كما وجه الشريف مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي تمثل أزمة للمواطنين وتكررت الشكاوى بشأنها.

ومن جانبها؛ أشارت مدير مديرية الطرق بأنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في شوارع التالية:(شوارع متفرعة من شارع المعهد الديني “ش النصر – الزهراء – الحسن و الحسين ” – شارع خلف الشيراتون المندرة بحري- بشارع المهداوي المندرة قبلي- شارع عزبة الجبل المعمورة السياحي- بشارع علي بن أبي طالب أبو قير- شارع الفاتح وشارع النهضة من شارع بورسعيد منطقة أبوقير- بشارع بنك مصر متفرع من ش بورسعيد أبوقير”.

يأتي ذلك بالإضافة إلى شارع بورسعيد من أمام مكتب بريد أبوقير حتي مبنى حي المنتزه ثاني القديم أبوقير – شارع عزبة الهلالية و الرحامنة مع طريق الملاحة- طريق بورسعيد امام معهد الدفاع الجوي بالمعمورة- أعمال البلاط برصيف مركز شباب المعمورة- أعمال البلاط بشارع اسكوت الرئيسي من ش مصطفى كامل الملاحة).