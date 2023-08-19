محافظ الإسكندرية يُكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية (صور)

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بمكتبة الإسكندرية 77طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية، و31 من خريجي معهد السياحة والحاسب الآلى بالسيوف لعام 2023، و15 بطلا من الحاصلين على بطولات عالمية من ذوى الهمم ، وذلك تشجيعا لهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والارتقاء باسم مصر عاليا.

وفي مستهل كلمته؛ أعرب محافظ الإسكندرية، عن سعادته وفخره بتواجده مع المتفوقين بالمرحلة الثانوية وأبطال العالم من ذوي الهمم، مؤكدا أنهم مستقبل مصر وفخرها وقادتها القادمين قائلا:” الأجمل من التفوق هو الاستمرار فيه، فانتم حاملي راية الوطن “، وحث جميع الطلاب علي الاجتهاد ومواصلة السعي لكي يصلوا إلى ما يصبون اليه، مؤكدا علي ضرورة الحفاظ على هذا التفوق خلال دراستهم الجامعية.

وفى هذا الصدد أكد الشريف؛ أن الإسكندرية تعمل علي دعم الشباب والمتفوقين بها، وأنها علي أتم الاستعداد لتلبية احتياجاتهم ووجه الشكر إلي جميع القائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة، مثمناً جهد أولياء الأمور، الذين قدموا كل الدعم لأبنائهم ووفروا لهم مناخًا مناسبا ليصلوا لهذا التميز والتفوق.

وفي ختام التكريم توجه الشريف؛ بخالص التهنئة إلى أبنائه وبناته الطلاب على هذا الإنجاز المتميز، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق، ولوطنهم التقدم والازدهار .

جاء ذلك بحضور ، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة السابق، واللواء محمد نصار مسئول العلاقات العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي بالمنطقة الشماليه العسكرية، والدكتور إبراهيم العزازى مدير معهد السياحة، والدكتور عربي ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور السيد الصيفى عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، والشيخ خميس محمد أحمد رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.