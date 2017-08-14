محافظ الإسكندرية يُتابع حركة القطارات عقب تصادم خورشيد

مها يونس تابع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم موقع حادث قطاري عزبة الشيخ بمنطقة خورشيد للتأكد من عودة حركة القطارات إلى طبيعتها وبصورة جيدة، وكذلك أعمال رفع كفاءة القضبان من تغيير جميع فلنكات القضبان المتأثرة بالحادث، مؤكدا أن عودة القطارات جاءت من ثان يوم الحادث عقب رفع كفاءة القضبان مبا

مها يونس

تابع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم موقع حادث قطاري عزبة الشيخ بمنطقة خورشيد للتأكد من عودة حركة القطارات إلى طبيعتها وبصورة جيدة، وكذلك أعمال رفع كفاءة القضبان من تغيير جميع فلنكات القضبان المتأثرة بالحادث، مؤكدا أن عودة القطارات جاءت من ثان يوم الحادث عقب رفع كفاءة القضبان مباشرة.

ولفت المحافظ إلى أنه عقب حادث تصادم قطارين بمنطقة خورشيد شرق الإسكندرية، تم رفع الكفاءة والتطوير وإزالة آثار الحادث من القضبان، موضحا أنه تم تغيير جميع الفلنكات وخطوط القضبان الحديدية على كلا الجانبين، ومراعاة أعلى معدلات الأمان بها، وأكد المحافظ أنه تم متابعة الموقع يوميا للوقوف على تلك الأعمال.