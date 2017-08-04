محافظ الإسكندرية يوقف أعمال هدم عقار حمام دهب الأثري بالعطارين

وكالات:أصدر محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، قرارًا بإيقاف أعمال هدم عقار حمام دهب الأثري الكائن بمنطقة العطارين بوسط الثغر حفاظًا على أثريته.وأمر المحافظ بتحويل جميع المسؤولين عن إصدار قرار الهدم للتحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدًا أنه لن يتهاون في تطبيق أقصى العقوبات على كل من ي

وكالات:



أصدر محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، قرارًا بإيقاف أعمال هدم عقار حمام دهب الأثري الكائن بمنطقة العطارين بوسط الثغر حفاظًا على أثريته.





وأمر المحافظ بتحويل جميع المسؤولين عن إصدار قرار الهدم للتحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدًا أنه لن يتهاون في تطبيق أقصى العقوبات على كل من يتسبب في الإهمال في الحفاظ على المباني الأثرية والتي تمثل قيمة كبيرة وخروجها من مجلد التراث.

وأوضح «سلطان» أن هذا العقار كان يحتوي على 4 أعمدة أثرية وتم نقلهم لكوم الناضورة وسجل كمنزل تاريخي وصادر له حكم محكمة في عام 2006 بالامتناع عن إصدار ترخيص هدم وإلغاء أي أحكام سابقة بهدمه، إلى أن تقدم مالك العقار بعد نقل أعمدته بالتماس لتجديد الأحكام السابقة بهدم العقار حتى سطح الأرض، وتم إصدار ترخيص الهدم رقم ١ لسنة ٢٠١٧.

وأشار إلى أن مالك العقار بدأ اليوم في وضع سياج قماشي حول العقار تمهيدًا لهدمه، وعلى الفور تم إصدار التعليمات بإيقاف أعمال الهدم والقبض على العمال وعرضهم على النيابة العامة واستدعاء مالكه وأخذ التعهد اللازم عليه بعدم إجراء أي أعمال هدم دون الرجوع للحي.