محافظ الإسكندرية يوقع غرامات على مستأجرى بعض الشواطئ المخالفة

صدق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على توقيع الغرامات المالية على الشواطئ المخالفة، مؤكدا ضرورة تحقيق الانضباط والقضاء على ظاهرة استغلال المواطنين على الشواطئ.

وعرض اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تقريرا مفصلا عن حالة الشواطئ خلال الفترة السابقة على اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، موضحا به المخالفات التى تم رصدها من خلال المتابعة الدائمة والمستمرة على الشواطئ.

وأوضح رشاد أننا مستمرون فى حملاتنا ومرورنا حتى نهاية موسم الصيف، وأيضًا مستمرون فى استقبال شكاوى رواد الشواطئ على مدار اليوم، مؤكدا أن هناك شواطئ تقترب من مرحلة فسخ التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لمستأجريها لتعمدهم ارتكاب المخالفات وعدم السيطرة على عمالهم وتجاوز عدد المخالفات للنسبة المقررة ببنود التعاقد.

ووجه وكيل الوزارة مستأجرى الشواطئ بضرورة مراجعة اوضاعهم تجنبا لتكبد أية خسارة قبل نهاية الموسم الصيفي.

وكانت الشواطئ المخالفة كالآتي:- شاطئ ميرامار الشرقى المميز، وحقق المخالفات الآتية: فرض اكراميات على الرواد، وسوء حالة النظافة بالشاطئ، وفرض رسوم على دخول دورات المياه، والمغالاة فى أسعار تأجير الألعاب المائية.

ومن ضمن الشواطئ شط ميرامار الأوسط المميز وحقق المخالفات الآتية، عدم التزام عمال الأبراج والإنقاذ، والمغالاه فى أسعار تأجير الألعاب المائية عما هو محدد بكراسة الشروط، وفرض رسوم على دخول دورات المياه، وسوء معاملة الرواد، فرض إكراميات على رواد الشاطى.

بالإضافة إلى شاطئ فريسكا المميز، وحقق مخالفة المغالاه فى أسعار تأجير الألعاب المائية عما هو محدد بكراسة الشروط.