محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع المبادرة القومية ضد السرطان

مها يونسوقع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بروتوكول تعاون مع جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، للارتقاء بالمستوى الطبي وتحسين مستويات الشفاء لجميع مرضى السرطان وتيسير سرعة حصولهم على أفضل أساليب التشخيص والعلاج والرعاية الإنسانية، فضلا عن النهوض بالتعليم والعمل الخيري المؤسسي، وتطب



مها يونس

وقع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بروتوكول تعاون مع جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، للارتقاء بالمستوى الطبي وتحسين مستويات الشفاء لجميع مرضى السرطان وتيسير سرعة حصولهم على أفضل أساليب التشخيص والعلاج والرعاية الإنسانية، فضلا عن النهوض بالتعليم والعمل الخيري المؤسسي، وتطبيق نموذج نجاح مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ مصر بالعديد من مستشفيات الثغر.

وتم الاتفاق على تقديم جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، منحتين لتدريب الأطباء أو الصيادلة أو التمريض ممن تنطبق عليهم شروط المنحة، ضمن برنامج جودة الرعاية الصحية للمستشفيات ” JCI “، كذلك تقوم الجمعية بإقامة وتجهيز صيدلية إكلينيكية وتدريب الصيادلة عليها.

على الصعيد ذاته، تم الاتفاق على تدريب ١٠٠ من طلبة التمريض بالإسكندرية بمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ مصر وفقا للشروط التي يتفق عليه، وكذلك تقديم منح دراسية لطلاب الفرقة الثالثة طب الإسكندرية تدريبات عملية في تخصصات المناعة والجينات.

جاء ذلك بالإضافة إلى تقديم منحتين ماجستير إدارة الأعمال في الرعاية الصحية للكوادر الطبية التي تنطبق عليهم شروط المنحة، فضلا عن الإتفاق على التعاون في مجالات الصرف الصحي.