محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع شركة «انطلاق» لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بروتوكول تعاون مع شركة “انطلاق” لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع الشركات الناشئة وملف ريادة الأعمال لنشر وعي ريادة الأعمال بين كافة القطاعات المجتمعية.

ووقع البروتوكول من جانب شركة انطلاق محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق، وذلك بحضور كل من الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، و عمر رزق مدير عام الاستشارات بشركة “انطلاق”، ومنة الله محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والشراكات بشركة انطلاق.

وخلال اللقاء رحب اللواء محمد الشريف بممثلي شركة إنطلاق علي أرض الإسكندرية مشيدًا باختيارهم لمحافظة الإسكندرية كنقطة انطلاق لبرنامجهم في دعم الكيانات الناشئة، مؤكدًا أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كامل الدعم للشركات الناشئة في مجالات الاستثمار.

وأضاف الشريف أن الإسكندرية هي العاصمة الاقتصادية لمصر، لما تمتلكه من مقومات اقتصادية جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن 40% من الاقتصاد المصري متواجد بالإسكندرية، كما أن نحو 65 % من صادرات مصر تتم من خلال موانىء محافظة الإسكندرية.

ومن جانبه، عبر محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق عن سعادته بتوقيع أول شراكة إستراتيجية مع واحدة من أهم محافظات الجمهورية محافظة الإسكندرية مؤكدًا هدف الشركة لدعم قطاع ريادة الأعمال المصري لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولخلق حلقة وصل بين الجهات الحكومية والشركات الناشئة، لدعم رواد الأعمال المصريين.

وأوضح أن الشركة ستعمل في الإسكندرية وفقًا لمحورين رئيسين اولهم تقديم الدعم التدريبي للشركات الناشئة ورواد الأعمال مع التركيز على الشركات التي تعمل في مجالات التكنولوجيا الخضراء والتكنولوجيا السياحية داخل محافظة الإسكندرية ،والمحور الثاني يتمثل في تقديم خدمات استشارية في مجال العلاقات الحكومية والدراسات الاستثمارية والسياسات العامة للشركات الناشئة في الإسكندرية.