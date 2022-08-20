محافظ الإسكندرية يوضح تفاصيل حريق كارفور (فيديو)

قال اللواء محمود الشريف، محافظ الإسكندرية، إن غرفة عمليات المحافظة تلقت في حدود الساعة 2 ظهر اليوم بلاغا بنشوب حريق كبير جدا في مول كارفور ، متابعا: بعد 5 دقائق كان رئيس الوزراء بيقولي إيه اللي عندك، وكان في متابعة دقيقة.

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، أن منظر الأدخنة كان مرعبًا ويشير إلى أن الحريق كان كبيرا جدا، مشيرا إلى أنه عند تواجده بمول كارفور شاهد تواجد 15 سيارة إطفاء.

وتابع الشريف أنه في خلال أقل من ساعة كان تم إخماد الحريق مع بدء عملية تبريد الحريق ، موضحا أن الحريق كان فوق سطح باب 4 و باب 6 ، وتحديدا فوق منطقة المطاعم وأعلي منطقة الملاهي الخاصة بالأطفال .

وأشار الشريف الي أن سبب ماس كهربائي في تكييف مركزي و محول الكهرباء المركزي لكارفور ، موضحا أن الخسائر المادية بسيطة جدا ، بينما نتج عن الحريق 4 إصابات منهم 2 من الحماية المدنية و سيدتين أصيبوا باختناقات بسيطة .

ولفت الشريف الي أن المعاينة المبدئية للحريق وضحت أن المنطقة أعلي سطح الملاهي والمحول المركزي ممتلئة بأدوات بلاستيكية وتحتوي على مواد بترولية مما ادي الي صعود الأدخنة السوداء بهذا الشكل .