محافظ الإسكندرية يوضح أسباب زيادة كميات المياه في الشوارع

كشف محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أسباب زيادة كميات المياه في الشوارع، مرجعا بعضها إلى اتساع رقعة العشوائيات، ومؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر صرف 1.3 مليار جنيه لتطوير شبكة الصرف الصحي يتم العمل عليها الآن. جاء ذلك خلال…

كشف محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أسباب زيادة كميات المياه في الشوارع، مرجعا بعضها إلى اتساع رقعة العشوائيات، ومؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر صرف 1.3 مليار جنيه لتطوير شبكة الصرف الصحي يتم العمل عليها الآن.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أنه “على مدار 25 أو 30 سنة شهدت الإسكندرية اتساعاً في رقعة العشوائيات والمباني المخالفة التي بنيت بشكل عشوائي وقامت بإجراء توصيلات غير شرعية بشبكة الصرف الصحي الطبيعية الخاصة بالمحافظة مما أدى لتهالك شبكات الصرف الصحي”.



وكشف أن الرئيس السيسي أمر بمبلغ مليار و300 مليون جنيه لتطوير شبكة الصرف الصحي والمحافظة تعمل بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الاسكان يعملون الآن على تطوير الشبكة.



وأشار إلى أنه جار الآن عملية تطوير شبكة الصرف الصحي قائلا: “بدأنا بالفعل وكان لدينا 125 نقطة ساخنة تتجمع فيها المياه أصبحت هذا العام 107 ومستمرين ونوة اليوم أدت لوجود 62 منطقة ساخنة لتجمع المياه”.