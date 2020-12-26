محافظ الإسكندرية يوضح آخر موعد لتلقي طلبات تصالح مخالفات البناء

أعلن اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية ، أن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء على مستوى المحافظة، هو نهاية ديسمبر الجاري، ولن يتم مد العمل بالقانون فترات أخرى لسداد جدية التصالح، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وناشد المحافظ كافة المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة تقديم الطلبات ، وسداد رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية ديسمبر الجاري.

وأكد “الشريف” أن الدولة حريصة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم.

كما كلف بضرورة تقديم كافة التيسيرات للمواطنين أثناء إجراءات تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى المتابعة اليومية وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح بإعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية.

بالإضافة إلى الإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة المواطنين.