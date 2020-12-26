الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يوضح آخر موعد لتلقي طلبات تصالح مخالفات البناء

تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
مها يونس 7:10 م, السبت, 26 ديسمبر 20 7:10 م, السبت, 26 ديسمبر 20

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أعلن اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية ، أن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء على مستوى المحافظة، هو نهاية ديسمبر الجاري، ولن يتم مد العمل بالقانون فترات أخرى لسداد جدية التصالح، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وناشد المحافظ كافة المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة تقديم الطلبات ، وسداد رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية ديسمبر الجاري.

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وأكد “الشريف” أن الدولة حريصة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم.

كما كلف بضرورة تقديم كافة التيسيرات للمواطنين أثناء إجراءات تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى المتابعة اليومية وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح بإعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية.

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بالإضافة إلى الإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة المواطنين.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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