محافظ الإسكندرية يوزع شنط المدارس على 100 طفل من ذوي الهمم والأيتام

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم، حفل إفطار “مؤسسة احنا الخير” مع الأطفال الأيتام وذوي الهمم وضعاف السمع بشاطئ المندرة المجاني ، والذي يأتي تزامنا مع سلسلة معارض “أهلا مدراسنا ضمن استعدادات بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد الشريف أن محافظة الإسكندرية لا تدخر جهدا لتقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها، لاسيما من ذوى الهمم والقدرات الخاصة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأثناء الاحتفالية قام محافظ الإسكندرية بتوزيع شنط المدارس علي 100 طفل من الأيتام وذوي الهمم وضعاف السمع ، كما تضمن الاحتفال عددا من الفقرات الفنية والغنائية والألعاب ومسابقات للأطفال ، وذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على رعاية مثل هذه الاحتفالات لإدخال البهجة على أبنائنا من ذوي الهمم والأيتام، كما قامت مؤسسة إحنا الخير بتوزيع 11,000 شنطة مدرسية بالنجوع والقري والمناطق الأكثر احتياجا بالإسكندرية.

كما قدم الشريف الشكر والعرفان لإدارة السياحة والمصايف على الجهد المبذول خلال فترة الصيف وترحيبهم بكل زوار الإسكندرية وقدم شكرا خاصا لمؤسسة إحنا الخير وما تقدمه من جهود فى خدمة أبنائنا من الأيتام وذوى الهمم ، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المجتمع السكندري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان شرف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثان ، ومني محمود رئيس مجلس أمناء مؤسسة إحنا الخير.