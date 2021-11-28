محافظ الإسكندرية يوجه بشن حملات مكبرة مفاجئة ودورية على المطاعم والمنشآت التجارية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة مفاجئة ودورية على المحال والمطاعم والكافيهات والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بقواعد النظافة العامة ، والسلامة والصحة المهنية ، ومواعيد الغلق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، والقضاء على إشغال الطريق، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، والتأكد من الالتزام بالحدود الخاصة بهم وعدم التعدي على حرم الطريق ومن يخالف يتم اتخاذ عقوبات رادعة ضده.

وفي هذا الصدد شن حي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مفاجئة للتصدى لشتى أنواع المخالفات على مستوى الحي ومجابهة ظاهرة انتشار الإشغالات والحد من الأسواق العشوائية ، كما تضمنت الحملة متابعة الحالة العامة لشارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة قبلي للتأكد من إلتزام الباعة الجائلين ، ورفع كافة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين والمركبات وتستهدف الإستيلاء على حرم الطريق العام.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبره للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ومراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار ، حيث جابت الحملة شوارع الشيخ البشري ، الأمان ، المكس ، عثمان محمد ، وشارع أحمد غريب بالقباري ، وقد أسفرت عن تحرير ٢٨ محضرا منها ٦ محاضر أمن صناعي ، و٨ محاضر صحة ، ومحضرين صيدلة ، و ٦ محاضر بيئة ، ٦ محضر تموين.

كما أسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة ( محل عصير بشارع الاهوازي ) والتحفظ على ٦٨ حالة إشغال متنوع ، وغلق أربع منشآت مخالفة.

وشن حي وسط برئاسة رجب النقيدى حملة مكبرة للمرور علي المحلات والمنشآت التجارية بشوارع إبراهيم حسن، قيصر، أحمد قمحه، عمر لطفي، محرم بك، الرصافة، بورسعيد، والسلطان حسين ، وفد اسفرت الحملة عن ضبط ٥٠ حالة إشغال متنوع.

وواصل حي الجمرك حملاته المفاجئة برئاسة اللواء حسام الشيخ علي الشوارع والميادين والأسواق للتأكد من الالتزام بالقواعد العامة بنطاق الحي ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط ٦٠ حالة إشغال وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وترأست المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول حملة مفاجئة علي شوارع ملك حفني، ٣٠ القاهرة، جمال عبدالناصر، والزرقاني ، وأسفرت الحملة عن غلق ٦ منشآت ، وتحصيل ٧ آلاف جنيه غرامات فورية ، وضبط ٥٠ حالة إشغال.

وفي حي العجمي ترأس السيد موسى حملة جابت طريق إسكندرية مطروح وسوق الهانوفيل لمنع عودة الباعة الجائلين أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والغرامات الفورية.

وقد شدد الشريف على استمرار الحملات المفاجئة والدورية بنطاق جميع الأحياء لضبط المخالفات البيئية ، وردع المخالفين ، ومحاسبة المقصرين في تنفيذ تلك الإجراءات ، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.