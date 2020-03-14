محافظ الإسكندرية يوجه بشن حملات على مراكز الدروس الخصوصية والـ play station

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، جميع الجهات المعنية ، بالبدء الفوري في شن حملات مكثفة على المراكز التعليمية وإغلاق محال الألعاب الإلكترونية ” Play Station “ بكافة أنحاء الإسكندرية.
يأتي هذا في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد أن القرار تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ، ومديرية التربية التعليم ورؤساء الأحياء.
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر قرار البت بوقف الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة إسبوعين بدءاً من الأحد.