الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يوجه بشن حملات على مراكز الدروس الخصوصية والـ play station

بناءاً على قرار تعطيل الدراسة لمدة إسبوعين
مها يونس 1:42 ص, الأحد, 15 مارس 20 1:42 ص, الأحد, 15 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، جميع الجهات المعنية ، بالبدء الفوري في شن حملات مكثفة على المراكز التعليمية وإغلاق محال الألعاب الإلكترونية ” Play Station “ بكافة أنحاء الإسكندرية.

يأتي هذا في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن القرار تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ، ومديرية التربية التعليم ورؤساء الأحياء.

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر قرار البت بوقف الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة إسبوعين بدءاً من الأحد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، تخرجت عام 2008، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل بقسم الرياضة ، بدأت العمل في جريدة المال بقسم الإسكندرية وكُلفت بتغطية الأخبار المتعلقة بالمحليات بمديريات وديوان المحافظة وقسمي السياحة والآثار، فضلاً عن تغطية أخبار الجامعة ومكتبة الإسكندرية، وعملت بقسم الإستثمار والنقل المرتبط بأخبار الملاحة بالثغر بالملحق الشهري.

ملف الكاتب مها يونس

اقرأ أيضاً