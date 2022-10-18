محافظ الإسكندرية يوجه بدراسة الاستخدام الأمثل للمنطقة أسفل كوبري ستانلي أو إعادة الانضباط لها

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالبدء الفوري لعمل دراسة شاملة للوضع أسفل كوبري ستانلي وبجوار كازينو السرايا، ودراسة الموقف على أرض الواقع، وذلك لو وضع أنسب تصور لاستغلال تلك المنطقة وإعادة الانضباط اليها.

جاء ذلك في استجابة فورية لشكاوي المواطنين، بعد نشر بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا فيديو قصير لاستغلال البعض للمنطقة الواقعة أسفل كوبري ستانلي وبجوار كازينو السرايا فى اعمال مخالفة واشغالات غير قانونية.

يشار إلى أن جسر ستانلي أو كوبري ستانلي كما هي التسمية التي يشتهر بها في مصر، هو جسر تم بناؤه لتحسين سيولة المرور على كورنيش الإسكندرية في منطقة ستانلي بحي شرق الإسكندرية.

الجسر من تنفيذ شركة المقاولون العرب و يتميز الجسر بجمال التصميم حيث يشبه تصاميم القصور الملكية في هيئته، كما أن به إضاءة تميزه وقد أسهم في رفع مستوى المنطقة.

يعتبر كوبري ستانلي من أهم انجازات المحافظ عبد السلام المحجوب حيث انه قام بتوسعه كورنيش الاسكندريه وكان هذا الجسر أحد أهم التوسعات لهذا الكورنيش وقد تم افتتاحه في 2 سبتمبر 2001

كما أن مشروع إنشاء كوبرى فوق خليج ستانلى من اتجاه واحد ومواز لطريق الكورنيش يعد ضمن المرحلة الثالثة لأعمال تطوير كورنيش الأسكندرية بأجمالى طول 400 م وعرض 21 م