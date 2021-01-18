محافظ الإسكندرية يوافق على إقامة مبنى ملحق بمستشفى المبرة لخدمة القطاع الصحي

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، اليوم، على الطلب المقدم من مستشفى المبرة التعليمي ( التابع لوزارة الصحة) بشأن إضافة مبنى ملحق للمستشفى مكون من أرضى وخمسة أدوار علوية، حتى يتثنى للمستشفى التوسع و تقديم خدمة طبية جيدة لروادها، وقد أثنى المحافظ على الدور الكبير الذي يقوم به الجيش الأبيض في ظل الوضع الراهن مؤكدا على تقديمه للدعم الكامل للاطقم الطبية.

وعلى صعيد آخر ؛ وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدد ٤ قطعة أرض بنطاق أحياء العجمى والمننتزه ثان لاقامة مدارس عليها، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٦٧٣ م٢ بمنطقة البيطاش وأخرى بمساحة ١٣٤٤م٢ خلف مستشفى العجمي، كما تم تخصيص قطعة أرض بشارع النبوي المهندس بمساحة ١٠١٥م٢، وقطعة الأرض الرابعة تم تخصيصها خلف بنزينة الرابعة الناصرية بمساحة ٤٠٠٠م٢ لخدمة أهالي هذه المناطق.

وفي هذا الصدد صرح المحافظ قائلا: ” أي شيء يحقق صالح أبنائنا الطلاب ويعمل علي خفض نسبة كثافة الطلاب في الفصول بما يتوافق مع القانون سوف أوافق عليه”.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المنعقدة اليوم ، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة.