محافظ الإسكندرية ينسق مع النواب لوضع خطة استثمارية

مها يونس: كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب كلا في نطاقه لمناقشة ووضع الخطة الإ الاستثمارية للعام المالي القادم، وفقا لاحتياجات واولويات المواطنين.جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور محمد سلطان الثلاثاء، المجلس التنفيذي لمحافظ

مها يونس:

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب كلا في نطاقه لمناقشة ووضع الخطة الإ

الاستثمارية للعام المالي القادم، وفقا لاحتياجات واولويات المواطنين.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور محمد سلطان الثلاثاء، المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، بحضور أعضاء مجلس النواب السكندريين، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة جدول أعمال المجلس و أهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة.

وأضاف “سلطان” أنه سيتم عقد لقاء دوري بحضور النواب والجهات التنفيذية من الأحياء ومسؤولي القطاعات المختلفة ، لحل كافة المشاكل التي يطالب بها المواطنين في كل القطاعات من خلال وضع خطط زمنية محددة ودقيقة لها.

ومن ناحية أخرى كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتواصل الدائم مع أعضاء مجلس النواب وإشراكهم في جميع التحديات التي تواجهم للمساهمة في حلها وتوصيل الموقف للمواطنين منها بشكل صحيح، مؤكدا علي ضرورة التواجد الدائم بين المواطنين، وحل المشاكل المتواجدة في إطار القانون.

وكلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الأمن والمنطقة الشمالية لعمل إجراء فوري لإزالة أي تعدي أو مخالفة علي أملاك الدولة لمحاربة تلك التعديات من المهد إن وجدت، ومتابعة أملاك جهات الولاية الأخري وذلك وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وقال “سلطان” أن تلك الإجراءات تأتي بالتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الشبابي الذي عقد عن ضم 18 ألف فدان للحيز العمراني للإسكندرية، مؤكدا أنه سيتم محاسبة أي متقاعس في إزالة التعديات.

وأكد المحافظ علي الجهود التي يقوم بها أعضاء مجلس النواب في التواصل المستمر مع المواطنين ومشاركة التنفيذين في توصيل مشاكلهم، مشيرا إلى أنه عقد لقاء مع نواب الإسكندرية لوضع السياسة العامة للتواصل بين التنفيذين والنواب بصورة أكثر فاعلية وفيما يصب في مصلحة المواطن.