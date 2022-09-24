محافظ الإسكندرية يناقش الاستعدادات لاستقبال موسم النوات

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، لمناقشة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، واستعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور ؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، وعدد من رؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة كافة المشكلات المتعلقة بالمحافظة، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش، وذلك بهدف الوقوف على أبرز أوجه القصور والتحديات وتحقيق نتائج إيجابية لمعالجتها.

وناقش المحافظ استعدادات الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاستقبال العام الدراسي الجديد، موضحًا أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للمنظومة التعليمية في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وكلف المحافظ الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بعمل حصر شامل لجميع الاحتياجات بالمديرية لدراسة إمكانية تخصيص أراضي لبناء مدارس جديدة مما يساهم في تخفيض الكثافات بالمدارس، وذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالإسكندرية.

وعن استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الأمطار، أوضح الشريف أنه تم وضع استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة ، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية ، وتعد من أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل مميز في الحد من الأثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية.

وأضاف الشريف أنه تم تقديم الاستراتيجية من قبل جامعة الإسكندرية، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تنفيذها، وتهدف الاستراتيجية إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب مسطح مائي مباشر.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل تنفيذ عدد 9 مشروعات بتكلفة مبدئية تبلغ 750 مليون جنيه.

كما يجري تنفيذ عدد 3 مشروعات ووصل معدل الانـجاز إلى 50%، بتكلفة تبلغ 160 مليون جنيه، ويتم تنفيذ المشروعات بمناطق “الشاطبي، وكليوباترا، ولوران” ، وذلك من خلال البروتوكول المبرم بين شركة الصرف الصحي وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

على الصعيد ذاته، أكد المحافظ أنه في ظل دعم ورعاية القيادة السياسية، هناك تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية من المحافظة والأحياء والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات النوات.

وشدد الشريف على ضرورة مراجعة جميع الخطط التى تم وضعها لمواجهة الأمطار الغزيرة ، والتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والرى والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.



وأضاف أنه يتم المتابعة اللحظية لاستقبال النوات والتواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة قبل بدء حالة الطقس السيء بـ 48 ساعة.

وخلال اللقاء، استمع محافظ الإسكندرية إلى مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومقترحاتهم بشأن حل كافة المشكلات الخاصة بملفات والصرف الصحي والطرق والمنظومة التعليمية بالمحافظ، واستعدادات التعامل مع نوات الأمطار الشديدة.