محافظ الإسكندرية يناقش آليات تنفيذ مبادرة «اتحضر للأخضر» بمشاركة المجتمع المدني

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اليوم اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة الإسكندرية “اتحضر للأخضر” التي تأتي في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، استعدادا لمؤتمر المناخ العالمي COP27، وفي إطار تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور ممثلي من المجتمع المدني ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية.

وقال محافظ الإسكندرية إن مبادرة “اتحضر للأخضر” من أهم المبادرات التي تهدف إلى تحول الإسكندرية إلى مدينة خضراء نموذجية، ما يساعد على مواجهة التغييرات المناخية وتحديات البيئة وتحسين جودة الحياة، وتبني مجموعة من المواصفات القياسية للاستفادة من الطاقة البديلة وخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية بدأت العديد من المشروعات في مجال البنية التحتية الخضراء، وعلى رأسها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة حيث تم بالفعل افتتاح أول سوق للجملة في العالم يعمل بالطاقة الكهربية النظيفة والمتجددة “بالطاقة الشمسية، بالإسكندرية، والتوسع في استيراد الحافلات التي تعمل بالكهرباء.

وأكد المحافظ أهمية المشاركة المجتمعية وتكاتف جميع الجهات المعنية للعمل الجاد لإنجاح المبادرة التي تعمل على ظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق، بما يسهم في مواجهة تحديات المناخ وتحسين البيئة.

كما وجه بأهمية تكثيف الحملات التوعوية واستخدام جميع وسائل الإعلام بمخاطبة وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي.

وشدد المحافظ على تذليل كل التحديات أمام تنفيذ المبادرة، موضحًا أن التحول إلى الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر من ضمن أهم المشروعات التي تولي لها المحافظة اهتماما كبيرا.