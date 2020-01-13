محافظ الإسكندرية يناقش آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مسؤولي أملاك الدولة ورؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية ، بضرورة إعلام المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم بالأوجه المختلفة لتقنين أراضي أملاك الدولة والتسهيلات المقدمة لهم.

ووجه بضرورة إنهاء كافة إجراءات التقنين وذلك منعا لتعرض المباني الخاصة بهم للإزالة وتعرضهم للمسائلة القانونية لتعديهم على أراضي أملاك الدولة .

وناقش محافظ الإسكندرية، خلال الاجتماع الدوري بلجنة تقنين أراضي أملاك الدولة ، آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة وتقنين أوضاعها.

حضر الاجتماع أحمد جمال نائب المحافظ ، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة ، وأعضاء لجنة التقنين ورؤساء الأحياء ومسئولي ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالأحياء .

على الصعيد ذاته استعراض محافظ الإسكندرية إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين ، وإجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها ، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص ، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تم الموافقة على معاينتها.

كما تم استعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها ، والأراضي التي تم معاينتها ، والأراضي التي تم تسعيرها استعدادا لإبرام التعاقد مع أصحابها ، وفقا للقانون وحفاظا على ممتلكاتهم .