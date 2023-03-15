محافظ الإسكندرية يكلف بمواصلة حماية الأطفال من العنف والاستغلال والتمييز

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة بتكثيف ومواصلة مجهوداتها لتعزيز وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ كافة البرامج والاستراتيجيات التي تكفل حقوق أطفال مصر في النماء والأمان والمشاركة الإيجابية.

وتنفيذًا لذلك تعاملت اللجنة العامة لحماية الطفولة مع 108 بلاغات طفل في خطر محدق و 8 بلاغات خطر جسيم و 52 بلاغا خطر متوسط بإجمالي 197 طفلا وتم التعامل مع كافة البلاغات بشكل فوري، كما تم التعاون مع هيئة النيابة الموقرة في عدد 76 قضية وتم تقديم الدعم اللازم لهم وتقديم التقارير اللازمة للنيابة، فضلَا عن استقبال والتعامل مع 87 بلاغ طفل معرض للخطر وتقديم كافة الخدمات اللازمة لإزالة الخطر الواقع عليهم.

وعلى مستوي اللجان الفرعية تم عقد 10 اجتماعات للجان الفرعية بأحياء الإسكندرية ومركز ومدينة برج العرب بحضور كافة أعضائها من الجهات الحكومية من التعليم والصحة والتضامن ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة كافة حالات الأطفال المعرضين للخطر المحدق وعمل دراسة حالة لهم من شأنها إزالة الخطر الواقع علي الطفل.

وقد قامت الوحدة الفرعية بحي وسط بتنفيذ ندوتين بمنطقه الحضرة الجديده لـ 60 فرد من أولياء الأمور وندوة بقريه أبيس الثامنه لعدد 150 من أهالي القريه، كما نفذت الوحدة الفرعية بحي عامرية أول مبادرة عام دراسي بدون تسريب وبدون عنف استهدفت 26 طفل بمدرسة ام سلمة، ونفذ حي منتزة ثان فعاليات برنامج ( بساطة لدعم الاقران ) وتم تكريم الطالبات الذين اجتازوا البرنامج وذلك بديوان عام الحي واستهدف البرنامج عدد 37 طفل في المرحلة العمرية 12 : 16 سنة.

كما نظم الحي قافلة شاملة بمقر مؤسسة سواعدنا الخيرية بطوسون بالتعاون مع الجهات المختصة والمجتمع المدني وتم الكشف علي ١٤٧ حالة.

وشاركت لجنة حماية الطفل بحي العجمي في القافلة الطبية التى تمت في مسجد الكريم – جمعية خليك ايجابي- جمعية منشية العلما- جمعية أبناء اهالي العامرية واستهدفت عدد 100 طفل، اما فيما يخص حي الجمرك فقد شاركت الوحدة الفرعية بالحي في ندوتين بمركز النيل للإعلام بحضور الشيخ إبراهيم الجمل عن الإرشاد الأسري والتربية الإيجابية استهدفت 90 فردا.

وتم إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوائر الحكي – دوي) بشأن تنفيذ فاعليات المبادرة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الحالي في مدارس المرحلة الاعدادية والتي تهدف الي تنظيم دوائر الحكي بين الطالبات لتعزيز محور الأمان الإلكتروني والتعلم الرقمي بالإضافة إلي تنظيم نوادي مشاهدة للفتيات وتم تنفيذها بأحياء منتزه أول والمنتزه ثان وحي شرق والعجمي وحي غرب و وسط.

وفي إطار تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوائر الحكي – دوي) استهدف حي منتزه أول 150 طالبة ومنتزه ثان 160 طالبة و استهدف حي شرق 150 طالبة، كما استهدف حي وسط 160 طالبة وحي العجمي استهدف 70 طالبة أما حي غرب استهدف 100 طالبة.

جاء ذلك بحضور الأستاذة أمل عادل حسام الدين رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة وأعضاء اللجان الفرعية ومسئولي الجهات الحكومية من التعليم والصحة والتضامن ومنظمات المجتمع المدني.