محافظ الإسكندرية يكلف بمتابعة الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، بمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021، التي من المقرر أن تستضيفها مصر خلال يناير العام المقبل، والاستعدادات المكثفة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نظراً لكونها حدث هام وكبير ويساعد على التسويق الجيد للدولة المصرية.

جانب من لقاء مناقشة إستعدادت من لإستضافة كأس العالم لكرة اليد

وشدد المحافظ على ضرورة أن نعمل جميعًا كفريق واحد متكامل، بهدف موحد، وهو إظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد.

ولفت “الشريف” إلى أن الإسكندرية نجحت خلال العام الماضي في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وخروجها بشكل لائق أمام الجميع.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا ضم جميع الجهات التنفيذية المعنية بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الجهات المختلفة قبل إقامة البطولة، والمقرر أن تشمل أعمال الإنارة والرصف والتشجير وعمل اللوحات الإرشادية المرورية اللازمة على الطريق ، وأعمال الصرف الصحي وتجهيز السيارات والبدالات اللازمة، فضلًا عن توفير عدد كافٍ من معدات النظافة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر.