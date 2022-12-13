محافظ الإسكندرية يكلف برفع كفاءة وتطهير الترع والمصارف

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة رفع كفاءة وتطهير الترع والمصارف بنطاق المحافظة، مؤكدا أهمية رفع كفاءة وتطهير المصارف والبنية المائية للمحافظة لتحقيق أعلى مستوى من الجودة، لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الري والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، وزيادة الإنتاجية الزراعية .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر لترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية، بما يحقق وفرا فى مياه الري.

وبناء على تكليفات المحافظ؛ وجهت المهندسة جيهان مسعود رؤساء الأحياء أحمد عبد المجيد مدير عام الادارة العامة للمتابعة، بالعمل على تطهير ورفع أي نواتج مخلفات من الترع والمصارف بنطاق المحافظة وتقديم تقرير مفصل بما تم في هذا الشأن.

وقام حي وسط برئاسة عزة سعد بتطهير ترعة مريوط1 من كوبري الرابعة حتى نهاية الترعة بابيس السابعة بالإضافة إلى رفع كميات كبيرة من نواتج تطهير الترعة، كما كلفت سكرتير عام مساعد المحافظة الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بتقليم وتهذيب الأشجار في محيط الترعة .

وفي السياق ذاته قام حي منتزه أول برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول، بالتنسيق مع ادارةالمتابعة، بتطهير ورفع المخلفات والأتربة بطريق ميرزا ومصرف فرعون، حيث تمت إزالة نحو 826 طن مخلفات وأتربة بالإضافة إلى إزالة كافة الحشائش والنباتات المعيقة للحركة وتركيب 5 أعمدة إنارة بالجانب البحري من الطريق.