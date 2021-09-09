الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يكلف بحملات مكثفة لإزالة الإعلانات المخالفة

شدد  محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة
مها يونس 3:11 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 3:11 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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تابع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، اليوم أعمال التصدي للإعلانات المخالفة وغير المرخصة، فضلاً عن حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة، وتكثيف الحملات المكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بأحياء الثغر.

وقال في تصريحات له اليوم إنه لن يسمح بأي إعلانات مخالفة، مُكلفاً رؤساء الأحياء والمختصين  بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين بنطاق الأحياء وذلك لردع المخالفين والحفاظ على المال العام والمظهر الحضاري والجمالي  للمدينة.

حملات مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة

وفي غضون ذلك شن رؤساء الأحياء والمختصين حملات مكبرة علي الشوارع والميادين ، وأسفرت الحملة عن إزالة الإعلانات غير المرخصة والموضوعة بشكل عشوائي مما تؤثر بدورها علي المظهر الجمالي للمدينة، في حين أن الحملات المفاجئة تتوالى في نطاق جميع الأحياء للتصدي للمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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رفع 72 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال 72 ساعة

وعلى صعيد أخر شدد  محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول ، مؤكدا أنه غير مسموح بأي شكل من الأشكال أن تظهر المدينة بشكل لا يليق بها امام أهلها وزوارها.

وكثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر من أعمالها في رفع القمامة من الشوارع ، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية  لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقامت الشركة برفع 12 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 60 ألف طن مخلفات طبية، خلال 72 ساعة ، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا علي الصحة العامة للمواطنين.

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غلق 23 محلا مخالفا و 4 مقاهي و 3 سناتر

وعلى جانب آخر نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، في إطار تكليفات محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق 23 محل مخالف، و 4 مقاهي و 3 سناتر تعليمية والتحفظ على 8717 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 815 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات.

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وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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