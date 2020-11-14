محافظ الإسكندرية يكلف بتوفير سكن عاجل لأسرة بلا مأوى

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مسئولي الإسكان بتوفير سكن عاجل بإسكان المحافظة ، لأسرة بلا مأوى ، مكونة من أب ويعول زوجة و٣ أطفال أقل من ١٠ سنوات ، ويعاني من ضمور في العصب البصري وإنفصال في الشبكية .

كما قدم محافظ الإسكندرية لهم بعض المعونات المعيشية اللازمة ، موجها بتوفير معونة مالية لهم ، ومؤكداً على حرص المحافظة على الإستجابة لشكاوى المواطنين ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الإستجابة لمطالبهم .

جاء ذلك إستجابة لما نُشر على وسائل التواصل الإجتماعي بشأن شكوى لأحد الأشخاص ليس لديه سكن خاص، ودائم التواجد بجوار مسجد على ابن أبي طالب بسموحة بشرق الإسكندرية، ويتخد وعائلته من الشارع مكان إقامه له.