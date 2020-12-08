محافظ الإسكندرية يكرّم صاحب فكرة إنشاء أول حديقة لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية

كرّم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأستاذ خالد مصطفى رئيس سابق نادي روتاري الرمل، صاحب فكرة إنشاء أول حديقة من نوعها لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط، وذلك عقب افتتاحها بداية أكتوبر الماضي.

وتقدَّم المحافظ بالشكر لصاحب الفكرة، التي تصب في الأساس في مصلحة ذوي الهمم الذين يعدّون جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، قائلًا: “ويجب علينا جميعًا التعاون من أجل إعطائهم كامل حقوقهم”، مؤكدًا أن الإسكندرية لديها مجتمع مدني متعاون يشارك في كل الخدمات بالثغر.

ولفت الشريف إلى حرص محافظة الإسكندرية على توفير كافة سبل الدعم لذوي القدرات الخاصة وذويهم بالشكل الذي يضمن دمجهم في المجتمع .