الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يكرّم صاحب فكرة إنشاء أول حديقة لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية

الشريف : الإسكندرية لديها مجتمع مدني متعاون يشارك في كل الخدمات بالثغر.
مها يونس 8:24 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 8:24 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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كرّم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأستاذ خالد مصطفى رئيس سابق نادي روتاري الرمل، صاحب فكرة إنشاء أول حديقة من نوعها لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط، وذلك عقب افتتاحها بداية أكتوبر الماضي.

وتقدَّم المحافظ بالشكر لصاحب الفكرة، التي تصب في الأساس في مصلحة ذوي الهمم الذين يعدّون جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، قائلًا: “ويجب علينا جميعًا التعاون من أجل إعطائهم كامل حقوقهم”، مؤكدًا أن الإسكندرية لديها مجتمع مدني متعاون يشارك في كل الخدمات بالثغر.

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ولفت الشريف إلى حرص محافظة الإسكندرية على توفير كافة سبل الدعم لذوي القدرات الخاصة وذويهم بالشكل الذي يضمن دمجهم في المجتمع .

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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