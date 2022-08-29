محافظ الإسكندرية يكرم «فتاة الدليفري» ويهديها شهادة تقدير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الطالبة رحمة أمين، المعروفة إعلامياً بأشهر فتاة دليفري، وذلك لتكريمها، وتشجيعًا وتحفيزًا لحرصها علي القيام بعمل لخدمة أسرتها.

وقدم المحافظ شهادة تقدير من محافظة الإسكندرية لها، مؤكدًا أنها تعد نموذجا ومثالا مشرفاً للمرأة السكندرية، وأنها مثال رائع لكل شاب وفتاة.

وأضاف الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم والرعاية لجميع النماذج المشرفة والمضيئة بها، مؤكداً تشجيع فتيات وشباب الإسكندرية علي خوض التجارب القوية لإثبات ذاتهم .

وكان قد كرم أمس الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بديوان الوزارة رحمة أمين أحمد الطالبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، تقديراً على حرصها على العمل، للإنفاق على دراستها، واستجابة لطلبها الذى تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان “فتاة دليفري الإسكندرية” بشأن توفير دراجة هوائية لها للاستعانة بها فى عملها فى توصيل الطلبات.

ووجه الدكتور أشرف صبحى المعنيين بالوزارة باتخاذ اللازم نحو إشراك الطالبة “رحمة أمين” فى مشروعات وبرامج الوزارة المختلفة، ومنها برنامج “مشوارى”، والمشاركة فى الدورات التدريبية فى مجال “ريادة الأعمال”، ومبادرة “طور وغير”.

وأهدى وزير الشباب والرياضة الطالبة رحمة أمين، دراجة هوائية مجانية تشجيعاً ودعماً لها.