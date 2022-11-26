محافظ الإسكندرية يكرم الطاقم الطبي مُنقذ حياة البطلة جومانا ياسر

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الفريق الطبي الذي أنفذ حياة البطلة الرياضية جومانا ياسر لاعبة منتخب مصر في الترايثلون، والتي سقطت في سبتمبر الماضي، خلال التمرين في المياه لتُصاب بتشنجات مع خروج فقاعات من الفم أدت إلى نقلها على الفور لأحد المستشفيات، ليكتشف الأطباء توقف قلبها لأكثر من 22 دقيقة.

وقال المحافظ إن عناية الله والتدخل السريع للطاقم الطبي المتميز، وقيامهم بعمل إنعاش كهربائي، وحقن للقلب بالأدرينالين، واستمرارهم في محاولات إنعاش قلب اللاعبة كان سببا في عودة النبض لقلبها وإنقاذ حياتها.

وثمن الشريف دور الطاقم الطبي والمستسفي الذي استقبل البطلة الرياضية وقدم لها الرعاية الطبية اللازمة حتى عادت للحياة بعد أن توقف قلبها، وفقدت وعيها لأسابيع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الطبي الذي أقامه أحد المستشفيات الخاص بالإسكندرية والذي أكد الشريف خلاله أن المحافظة تدعم كل من يقدم رعاية صحية للمواطنين.