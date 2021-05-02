الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يقوم بجولة مفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية (صور)

الشريف يأمر برفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها
مها يونس 2:38 ص, الأحد, 2 مايو 21 2:38 ص, الأحد, 2 مايو 21

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قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بجولة مفاجئة بنطاق حى العجمي، في ساعات متأخرة من الليل، وذلك لمتابعة مدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا.

وذلك من خلال متابعة الإلتزام بمواعيد الغلق للمحال التجارية والمطاعم والكافيهات، بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والسيد موسي رئيس حى العجمي والجهات المعنية .

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ورصد محافظ الإسكندرية عدد من المخالفات بنطاق الحي وأمر علي الفور رئيس الحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، مشدداً أنه لا تهاون مع المقصر.

كما رصد المحافظ مشكلة لتراكم القمامة أمام سوق الهانوفيل، حيث أمر مسئولي شركة النظافة برفع تراكمات القمامة فوراً، مشددا عليهم بضرورة تكثيف دوريات أعمال رفع القمامة علي مدار اليوم.

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علي الصعيد ذاته؛ أكد الشريف علي استمرار الجولات المرورية المفاجئة علي مستوي أحياء المحافظة لمتابعة الإلتزام بمواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، وكذا الإلتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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