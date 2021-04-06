محافظ الإسكندرية يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بخصومات تصل لـ30% وبمشاركة 40 شركة

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، معرض “أهلًا رمضان” بأرض كوتة بمنطقة الأزاريطة، والذي يستمر حتى 12 أبريل الحالي، وتصل نسبة الخصومات بالمعرض إلى 30%، ويشارك به حوالي 40 شركة من القطاعات المختلفة ما بين قطاع عام وخاص، بالتنسيق بين الغرفة التجارية بالإسكندرية ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والمحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال الشريف إن هذا المعرض يسهم في توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى السلع الرمضانية بأسعار منخفضة تناسب الجميع وبجودة عالية، فضلًا عن زيادة عدد الشركات المشاركة بالمعرض، في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض “أهلًا رمضان” وتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بجميع أنواعها؛ تلبيةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وتفقّد المحافظ أقسام المعرض، واستفسر عن أسعار المواد الغذائية الأساسية؛ للتأكد من توافرها بأسعار تناسب المواطن البسيط، كما استفسر من رواد المعرض عن أسعار المنتجات ومدى جودة السلع.

على الصعيد نفسه أكد محافظ الإسكندرية أنه في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تم تكثيف الاستعدادات والترتيبات بجميع المديريات والجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان المعظم وتأكيد الالتزام بجميع الإجراءات التي أقرّها مجلس الوزراء.

وأضاف أن هناك مراقبة مستمرة على الأسعار من قِبل المحافظة والمديريات المعنية، وكذلك تشديد الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية، وتطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تمشيًا مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجًا.

من جانبه قال أحمد الوكيل، أن معرض “أهلا رمضان” هذا العام، ستقدم فيه الشركات المشاركة، خصومات وعروض مختلفة، وسيضم منتجات بأسعار مخفضة خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان “الياميش”، وكذلك اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال فترة المعرض للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح المحاسب محمد سعد الله أنه تماشيًا مع رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بانتشار معارض”أهلًا رمضان” على مستوى الجمهورية، وبتعليمات من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، تمت إقامة معرض “أهلًا رمضان” الذي يعد أكبر وأضخم معرض للسلع الرئيسية بالمحافظة حيث تم توفير كميات كبيرة تم طرحها من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك القطاع الخاص.