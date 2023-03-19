محافظ الإسكندرية يفتتح معرض «أهلا رمضان» ومبادرة «باب رزق 3» بشاطئ المندرة

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم مبادرة (باب رزق ٣) ومعرض (أهلا رمضان) بشاطئ المندرة المجاني، لعرض وبيع احتياجات ومستلزمات شهر رمضان الكريم والسلع الأساسية بأسعار مدعمة، ومن المقرر أن يستمر المعرض من اليوم الأحد 19 مارس وحتى آخر أيام شهر رمضان المبارك.

وخلال الافتتاح، أوضح الشريف أن عدد منافذ البيع الموجودة بشاطئ المندرة المجاني ٣٢ منفذا؛ منها ١١ تابعة لمديرية التموين لبيع السلع الأساسية والتموينية (زيت سكردواجن _ أرز _ مكرونةمعلبات- ألبان) بأسعار مدعمة، بالإضافة إلى ٢٠ منفذا تابعة لمبادرة (باب رزق ٣) للأسر المنتجة والمرأة المعيلة و ١٥٠ عارضا بواقع ٤ أيام لكل عارض طوال أيام المعرض وذلك لبيع (خضار مجهز ومغلف حلويات _ مخللات_ عصائر_ فوانيس ومشغولات رمضان).

وأضاف الشريف أن هناك منفذ لبيع منتجات الصوب الزراعية تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.. وأن شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية تقدم شنطة رمضان بسعر ١٠٠ جنيه وتشتمل على ٦ سلع هي: (كيس مكرونة- وزجاجة زيت ٨٠٠ ملي-وكيس أرز- كيس سكر- علبة شاي ٤٠ جراما-وكيس عدس).

وأكد المحافظ، أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على تشجيع الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات البسيطة وذلك من خلال توفير أماكن لعرض منتجاتهم على أكبر عدد ممكن من المواطنين بالمجان.

كما وجه الشريف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتوفير كافة احتياجات العارضين طوال أيام المعرض، مؤكدا أن الدولة تبذل أقصى جهد لتوفير السلع الأساسية للمواطنين قبل حلول الشهر الكريم بأسعار مدعمة وذلك من خلال افتتاح عدد كبير من معارض أهلا رمضان في جميع أحياء المحافظة.

الشريف يفتتح مسجدا بشاطئ المندرة

كما افتتح الشريف المسجد المقام بشاطئ المندرة المجاني والذي تبلغ مساحته ٦٠ مترا، يسع نحو ١٢٠ مصلي (٨٠ من الرجال و ٤٠ من السيدات)، معربا عن سعادته البالغة بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم وخاصة قبل حلول شهر رمضان الكريم.

شهد الافتتاح؛ اللواء حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء/ جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومحمد سعد الله مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثان، والأب باسيليوس كاهن كنيسة العذراء.