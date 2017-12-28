محافظ الإسكندرية يفتتح معرضا للسلع الغذائية

مها يونسافتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم معرض السلع الغذائية ومنتجات الشباب الحر والمقام بمركز شباب الحرية بمحرم بك ، على مدار يومين، وتنظمه مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية محافظة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة.وجاء المعرض بمشاركة مجموعة من شركات القطاع الخاص ومشروعات الشباب م

مها يونس

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم معرض السلع الغذائية ومنتجات الشباب الحر والمقام بمركز شباب الحرية بمحرم بك ، على مدار يومين، وتنظمه مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية محافظة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة.

وجاء المعرض بمشاركة مجموعة من شركات القطاع الخاص ومشروعات الشباب من المنتجات الغذائية والحرفية ، وذلك بحضور الدكتور رضا عرابي وكيل وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة .

وخلال الافتتاح أكد “سلطان “على القائمين على المعرض بضرورة الإلتزام بالأسعار المناسبة وتعاون الجميع بما يَصْب في صالح المواطنين.

وأوضح أن إقامة هذه المعارض يأتي في إطار جهود الولة والمواطنين والمجتمع المدني في تشجيع المنتج المصري وتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة ومحاربة الغلاء والإحتكار وتشديد الرقابة على الأسواق وتسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة .