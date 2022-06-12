محافظ الإسكندرية يفتتح مركز خدمات باب شرق التمويني المتطور

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، “مركز خدمات باب شرق التمويني” بمنطقة سموحة بنطاق حي شرق، وهو المركز الثامن من نوعه، بالإضافة إلى عدد سبعة مراكز تموينية أخرى بأنحاء المحافظة، في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

افتتاح مركز خدمة باب شرق التمويني

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد سعدالله مدير مديرية التموين بالإسكندرية، ومحارب هيلع رئيس حي شرق.

مركز خدمة باب شرق التمويني

وأكد الشريف أن المحافظة تعمل على تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الإسكندرية تضم حتى الآن عدد 8 مراكز خدمات تموينية متطورة بتكلفة أكثر من 8 ملايين، وذلك بديلاً عن عدد 16 مكتب تموين قديم من أصل 25 مكتبا قديما على مستوى المحافظة، موضحًا أن تلك المراكز تقدم خدمات مجانية للمواطنين.

كما تعمل تلك المراكز بنظام مطور إلكترونيًا من خلال الحواسب الإلكترونية، والمدة الزمنية للتعامل مع المواطن لأداء الخدمة لا تتعدى العشر دقائق.



وتضم المراكز المطورة كلا من مركز السيوف المطور، ومركز حي شرق، ومركز حي غرب، ومركز حي العجمي، ومركز أبو قير، ومركز طوسون، ومركز محرم بك، ومركز باب شرق.

من جانبه أوضح مدير مديرية التموين، أن المركز الجديد يتعامل مع المواطنين من خلال عدد 5 شبابيك، ويضم مكتبي تموين هما باب شرق أول وباب شرق ثان تم دمجهم في مركز واحد.

وأشار إلى أن المركز يتعامل بالنظام البنكي حيث لا يوجد طوابير ولا تكدسات ولا زحام، ويتم استدعاء المواطن بنظام النداء الآلي للتعامل من خلال أحد الشبابيك.

ولفت الشريف إلى أن المركز به خدمات على أعلى مستوى من تواجد كاميرات للمراقبة ولوحات إرشادية لتوجيه المواطنين للمستندات المطلوبة، ويعمل في هذه المراكز موظفين على كفاءة عالية تم تدريبهم وتأهيلهم على مهارات التعامل مع المواطنين.