محافظ الإسكندرية يفتتح مخرجات مشروع الهوية البصرية

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة لتفقد تطبيق مخرجات مشروع الهوية البصرية التي يتم تنفيذها على شواطيء الإسكندرية، ويتفقد شاطىء إدوارد الخراط، وعدد من الشواطيء بنطاق حي المنتزi أول، في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق موسم صيف 2022، وتطبيق مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية.

وخلال الجولة؛ كلف المحافظ خلال شهر بالإنتهاء من توحيد كافة بوابات الشواطيء والبالغ عددها 73 شاطيء على مستوى المحافظة، وفقاً لمفردات ورموز مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية.

وتفقد المحافظ إحدى محطات الأتوبيس التي من المقرر أن تكون الشكل الأساسي للمحطات على مستوى المحافظة، وفقاً لمشروع الهوية البصرية، كما تفقد مخرجات مشروع الهوية البصرية بشاطىء أدوار الخراط..

واستفسر المحافظ من رواد الشواطىء والمصطافين، عن مدى توافر الخدمات لهم، مؤكداً أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والعمل المستمر على زيادة الخدمات المقدمة لمواطني وزائري الإسكندرية.

وأكد الشريف حرص المحافظة على تطبيق جميع مفردات وعناصر الهوية البصرية، المستوحاه من تاريخ الإسكندرية، على جميع شواطىء المحافظة، وتقديم خدمة مميزة للمصطافين، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى لكورنيش الإسكندرية الذي يعد مقصد سياحي داخلي وخارجي مهم.

وأضاف المحافظ أنه تم توجيه على مستأجري الشواطىء بالإلتزام التام بتصميمات ومفردات مشروع الهوية البصرية، وعلى رأسها عمل نموذج موحد لبوابات الشواطىء، والإلتزام بألوان الشماسي والكراسي، وتنظيم شكل الوحدات الشاطئية كالكافيتريات وغرف خلع الملابس والإسعاف وغيرها بما يتناسب مع عناصر المشروع ولا يحجب رؤية البحر على المواطنين.

يذكر أن المحافظ أعطى عدة تعليمات لمستأجري الشواطىء خلال اجتماعه الأخير معهم جاء على رأسها؛ منع المواطنين من نزول البحر بعد الغروب أو في الأوقات غير المصرح لهم بالنزول، ووضع لوحات إرشادية تحذيرية، ووضع منظومة إنقاذ قوية للحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد على الإهتمام برفع كفاءة جميع الخدمات بالشاطىء، بالإضافة إلى رفع كفاءة رصيف الكورنيش، وضرورة إلتزام عمال الشواطىء بالتعامل الجيد مع المصطافين، والإلتزام بشكل ملابس موحد لعمال الشواطىء.