محافظ الإسكندرية يفتتح فعاليات مؤتمر السياحة المشكلة والحل

المال ـ خاص: افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية فعاليات مؤتمر "السياحة المشكلة والحل" الذي يهدف إلي وضع الإسكندرية ضمن خريطة السياحة العالمية بحضور عدد من السفراء والقناصل وخبراء القطاع السياحى وذلك داخل فندق هلنان فلسطين. يقام مؤتمر…

المال ـ خاص:

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية فعاليات مؤتمر “السياحة المشكلة والحل” الذي يهدف إلي وضع الإسكندرية ضمن خريطة السياحة العالمية بحضور عدد من السفراء والقناصل وخبراء القطاع السياحى وذلك داخل فندق هلنان فلسطين.



يقام مؤتمر “السياحة .. المشكلة والحل ” تحت رعاية محافظة الاسكندرية ووزارة السياحة، وتنظمه غرفة شركات السياحة بالإسكندرية وكان ضمن الحضور والمشاركين بالمؤتمر اللواء عمرو الشبكشى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، الخبير السياحي ايهاب الجندي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحه والسفر، واللواء أحمد حجازى وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على المناسترلي رئيس غرفة شركات ووكلاء السفر والسياحة، والمهندس أيمن بدوي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالإسكندرية.

وصرح الخبير السياحي ايهاب الجندي أحد رعاة المؤتمر وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحه والسفر أنه قام مؤخر بتوقيع أول عقد طيران “شارتر” يربط الأسكندرية ببيروت وذلك بالتعاون مع جورج بوليس رئيس مجلس ادارة “تي شوري” وهو ما يوافق أهداف مؤتمر “السياحة .. المشكة والحل” الذي يهدف إلي تعريف العالم بمكانة الاسكندرية كمدينة تستحق أن تكون فى مصاف مدن السياحة العالمية لما تمتلكه من مقومات جذب سياحية كبيرة.

وأضاف الجندي أنع بالفعل تم الاتفاق مع عدد من منظمي الرحلات السياحية في بعض الدول لتنظيم رحلات سياحية لربط الاسكندرية والساحل الشمالي ومرسي مطروح بالدول العربية من خلال خط طيران “برج العرب – بيروت” الذي وقعه والذي يهدف لفتح أسواق سياحية جديدة يتم جلبها عن طريق الطيران الشارتر وتشمل جميع الدول العربية والأجنبية التي تقل ساعات الطيران بينها وبين مناطق مصر السياحية.