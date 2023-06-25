محافظ الإسكندرية يفتتح فرع جديد للبنك الأهلي المصري(صور)

افتتح اللواء محمدالشريف محافظ الإسكندرية، اليوم فرع البنك الأهلي المصري الجديد بشارع صلاح سالم بمحطة الرمل ، برفقة هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ، وذلك احتفالا بمرور125عام علي افتتاح البنك الأهلي في مصر .

وبهذا ينضم الفرع الجديد للبنك الأهلي المصري إلى قائمة الفروع الموجودة بالإسكندرية والبالغ عددها 45 فرع ، ليكمل مسيرة العمل المصرفي بصفته واحد من أبرز المؤسسات المصرفية التى تقدم الخدمات المصرفية و الائتمانية للمواطنين والمؤسسات والهيئات والشركات ليصل عدد فروع البنك على مستوي الجمهورية إلى 623 فرع جميعها تعمل بشكل تكنولوجي متطور يضمن التيسير على العملاء وتوفير الوقت.

وعقب الإفتتاح تفقد محافظ الإسكندرية أقسام الفرع الجديد واستمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات التى يتم تقديمها للعملاء ويضم الفرع الجديد مبني 3 طوابق ، الطابق الأرضي به خدمة العملاء و الطابقين الأخرين مكاتب إدارية ويقع على مساحة 2100 م

وفي السياق ذاته، شهد محافظ الإسكندرية إعادة افتتاح (فرع طوسون) بشارع طوسون بمحطة الرمل بعد تطويره وهو فرع أثري يصل عمر المبني إلى 120عام وهو مكون من طابق أرضي وطابق علوي ويقع على مساحة 1800 م ، وثمن المحافظ على أعمال التطوير التي حافظت الطابع التراثي والتاريخي للمبنى.

وأشاد “الشريف ” بالدور الكبير الذي تلعبه البنوك الوطنية في دعم الاقتصاد القومي، ودفع عجلة البناء والتنمية إلى الأمام، مؤكداً ضرورة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام الشباب، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يولي إهتماماً كبيراً بدعم الشباب.

جاء ذلك بحضور ،يحي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ، و داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وكريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية و وليد عبد السلام مدير عام فروع منطقة الإسكندرية و البحيرة.