محافظ الإسكندرية يفتتح فرعا جديدا لبنك قطر الوطني الأهلي بمحطة الرمل (صور)

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم فرع بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) فرع سعد زغلول بمحطة الرمل، برفقة محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني الأهلي.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الإسكندرية أقسام الفرع الجديد واستمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل بالبنك والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، و تبلغ مساحة الفرع الجديد ١٦٥٠ مترًا مقسمة ما بين دور أرضي وأول ودور أول علوي.

وبحسب بيان أصدرته محافظة الإسكندرية، بهذا ينضم الفرع الجديد إلى عدد فروع البنك ليبلغ عددها ٢٣٢ فرع على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى مركز اتصال لخدمة العملاء يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع و ٩٠٠ جهاز صراف آلي ليكمل مسيرة العمل المصرفي بصفته أكبر بنوك القطاع الخاص المصري، ويتبع لمجموعة (QNB) أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشاد الشريف بالدور المصرفي للبنك من خلال ما يقدمه البنك من خدمات تتماشى مع الاحتياجات المالية للشركات والمؤسسات الصغيرة والأفراد، مما ساعده في الحفاظ على مكانته في السوق المصري.





والجدير بالذكر أن مبنى البنك يرجع لعام ١٩٠٩م وصممه المعماري “نيلو سينيجاليا” وتم إدراج العقار في مجلد التراث بقرار من مجلس الوزراء.



شهد الافتتاح؛ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية ، ومحمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية وأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية.