محافظ الإسكندرية يفتتح حديقة بوحريد بمليون جنيه بالعوايد

- رئيس الحي: بناء جدارية بارتفاع 7 مترات بديلة للمتهالكة مها يونس: افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية مساء الجمعة، حديقة جميلة بوحريد بمنطقة العوايد التابعة لحي منتزه اول بعد الانتهاء من أعمال التطوير والترميم التي تمت بها، حيث تم البدء في العمل على تطوير الحديقة منذ فبراير الما

– رئيس الحي: بناء جدارية بارتفاع 7 مترات بديلة للمتهالكة







مها يونس:

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية مساء الجمعة، حديقة جميلة بوحريد بمنطقة العوايد التابعة لحي منتزه اول بعد الانتهاء من أعمال التطوير والترميم التي تمت بها، حيث تم البدء في العمل على تطوير الحديقة منذ فبراير الماضي وتم الانتهاء من العمل عليها الشهر الماضي، بتكلفة إجمالية تقرب من مليون جنيه.

وتقام الحديقة على مساحة تقرب من 3400 متر لخدمة أهالي الاسكندرية وزيادة المساحات الخضراء ولتكون متنفس طبيعي لأهالي المنطقة و لتجميل اسفل كوبري العوايد الذي يصب إليه مداخل المدينة.

ومن جانبه، أشار رئيس الحي إلى أنه تم إزالة الجدارية القديمة المتهدمة والأجزاء المتهالكة وإعادة بناء جدارية بارتفاع ٧ متر وتتضمن رسومات على الحائط من الوجهين يزينها فنار الاسكندرية ويحيط بها عامود السواري الروماني كأحد معالم الاسكندرية وفي مدخل الحديقة تم عمل بوابة بها نفس المعمودين المحيطين بالجدارية وتطل الحديقة من الجهة الشرقية على حديقة مجاورة لشركة بسكو مصر ومن الجهة الغربية على منزل كوبري العوايد المتجة الى الشارع المستجد ٦ اكتوبر ، وتم تجديد الحديقة بالقرب من كوبري العوايد والذي يعتبر أحد مداخل المدينة حيث أنه يصب إليه مدخل الطريق الزراعي والدولي.

وأكد رئيس الحي بأنه قد سبق للشركة المنفذة لتطوير الحديقة بتطوير حديقة السيوف عام ٢٠١٦ ، وجاري تطوير ميدان اسكندر ابراهيم بنطاق حي منتزه اول وتم اعداد الدراسات الهندسية له وتكليف شركة بتطويره، ويتم حاليا اعداد الرسمات الهندسية للتجهيز لمشروع ضخم لتجميل مدخل الاسكندرية من جهة البحيرة على الطريق الدولي

والجدير بالذكر أن الحديقة عبارة عن احواض من النجيل يحيط بها البلاط من جميع الجهات مع وجود بعض المقاعد المبنية لاستراحة المارة، وعلى الجانب القبلي داخل الحديقة سور بسكو مصر تم استغلاله لوضع بنرات تمثل الحقب التاريخية لبعض الاماكن والمزارات السياحية بالمحافظة والذي يعتبر بمثابة مدخل مصغر فوائد الحديقة للتعرف على معالم المدينة كما التزين الحديقة الحديقة بالاضاءات باتجاهات مائلة لتوضيح معالم الجدارية ومعالم المتحف المصغر وهذا بخلاف الإضاءات العامة وأعمدة الانارة داخل الحديقة.

وخلال الافتتاح أشاد المحافظ بالمجهود الذي بذل لتطوير وتجديد الحديقة مشددا على أهمية الاستمرار في صيانه و نظافة الحديقة والاهتمام بصيانة الإضاءة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بإستعادة المظهر الجمالي والحضاري للمدينة لخلق متنفس ترفيهي لائق يناسب مواطني الإسكندرية، مؤكدا على أهمية وضع لافتات تعريفية بجانب النبنرات الموضحة للأماكن الأثرية بالمدينة للتعريف بتاريخ كل مكان ومكانته الحضارية.

واستمع سلطان إلى شرح لمراحل العمل على تطوير و تجديد الحديقة مؤكدا على أهمية الإسراع في تطوير مدخل المدينة الزراعي بالمستوى الذي يليق لعروس البحر الابيض المتوسط، مشيدا بالدور الفعال الذي يقوم به رجال الاعمال والمجتمع المدني في دعم تطوير المدينة على جميع الأصعدة وطالبهم بالمزيد من المساهمات الفعالة التي تعمل على الوصول بمستوى خدمات يليق بأهالي الاسكندرية.