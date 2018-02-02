محافظ الإسكندرية يفتتح بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضية

مها يونسافتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مساء الجمعة بنادي الاتحاد السكندري، بطولة البحر المتوسط الدولية السابعة، وبطولة مصر الدولية الثالثة للملاحة الرياضية بالإسكندرية، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 17 دولة عربية وأجنبية، والتي تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية، في

مها يونس

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مساء الجمعة بنادي الاتحاد السكندري، بطولة البحر المتوسط الدولية السابعة، وبطولة مصر الدولية الثالثة للملاحة الرياضية بالإسكندرية، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 17 دولة عربية وأجنبية، والتي تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية، في الفترة من 1 حتى 4 فبراير الجاري .

وتقام فاعليات البطولة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وقرية مارينا بالساحل الشمالي وحدائق قصر المنتزة .

وأكد “سلطان” أن الإسكندرية تسعد باستضافة البطولة الدولية لرياضة من الرياضات السياحية في المقام الأول ، خاصة وأن الإسكندرية من أهم محافظات مصر السياحية ،وتقدم كامل الدعم للرياضة وبها العديد من الرياضيين الحاصلين الى البطولات الدولية والعالمية في الرياضات المختلفة.

جاء ذلك بحضور تاتيانا أجلو رئيس اتحاد البحر المتوسط للملاحة الرياضية والدكتور تامر مهنا رئيس الإتحاد المصري ، والدكتور محمد عرابي وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ، محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري .

الجدير بالذكر أن بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضية تقام على أرض الإسكندرية لأول مرة بأفريقيا وفازت باستضافتها مِصر بعد منافستها مع فرنسا والبرتغال ، وتشارك في البطولة منتخبات مصر والإمارات العربية المتحدة ، وفرنسا وايطاليا وكرواتيا وصربيا وانجلترا وهونج كونج وروسيا واسبانيا وتركيا وسويسرا وأستراليا وألمانيا ولتوانيا والنرويج والسويد .