محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير مركز طب أسرة سان ستيفانو

مها يونس إفتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية صباح اليوم بمركز طب أسرة سان ستيفانو ، عيادة طب أسنان والتي تم تجهيزها بالكامل بأحدث الأجهزة ، فضلا عن عيادة العلاج الطبيعي التي تم تزوديها بجهازين حديثين أحدهما جهاز متعدد التردد…

مها يونس

إفتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية صباح اليوم بمركز طب أسرة سان ستيفانو ، عيادة طب أسنان والتي تم تجهيزها بالكامل بأحدث الأجهزة ، فضلا عن عيادة العلاج الطبيعي التي تم تزوديها بجهازين حديثين أحدهما جهاز متعدد التردد لعلاج الآلام وتنبيه الأعصاب والآخر جهاز موجات فوق صوتية علاجي لعلاج آلام وخشونة المفاصل، بحضور الدكتور عزة الفناجيلي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وممثلي المجتمع المدني المتبرعين بتجهيز العيادتين .

وقال المحافظ إن الدولة تولي اهتماما خاصا للقطاع الطبي وتعمل على تطويره على أعلى مستوى في جميع مستشفيات ومراكز الصحة على مستوى الجمهورية .

وأشار سلطان إلى أن مراكز الصحة وطب الأسرة بالإسكندرية تخدم قطاعا عريضا من المواطنين وتقدم خدماتها للجميع خاصة غير القادرين، موضحا أنه يقدم خدماته بالمجان للحالات الاجتماعية التي تستدعي ذلك، إضافة إلى العلاج بأجور رمزية، ويوجد بالمراكز جميع الأقسام والعيادات مختلفة التخصصات، وتم تزويدها وتطويرها بأحدث الأجهزة.

يذكر أن مركز طب أسرة سان ستيفانو يشغل مساحة أربعة آلاف متر مربع، على طابقين، ويخدم ما يزيد على ٥٠ ألف نسمة، وافتتح فى فبراير ٢٠٠٢، ويضم العديد من العيادات أهمها ” عيادة طوارئ وعيادات لطب الأسرة وعيادة للاكتشاف المبكر للأورام، وعيادة لتنظيم الأسرة وعيادات لتخصصات الباطنة، والأطفال والرمد والجلدية والنساء والأنف والأذن والتغذية، والعلاج الطبيعي والأسنان”،كما يقدم خدمات التطعيمات للاطفال والحوامل ومتابعة الأطفال وخدمات المعامل الطبية والأشعة.