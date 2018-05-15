محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير عنابر إقامة أطفال دار الرعاية

مها يونس افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة عنابر الإقامة الخاصة بالأطفال المودعين بدار الرعاية الاجتماعين لرعاية البنين ، وذلك بعد تطويرها بالكامل وتجديد جميع الأثاث والمفروشات والخدمات بها. كما افتتح سلطان مشروع إنشاء الصوبات…

مها يونس





افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة عنابر الإقامة الخاصة بالأطفال المودعين بدار الرعاية الاجتماعين لرعاية البنين ، وذلك بعد تطويرها بالكامل وتجديد جميع الأثاث والمفروشات والخدمات بها.

كما افتتح سلطان مشروع إنشاء الصوبات الزراعية بالدار، والذي يأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة لأطفال الرعاية لإعادة تأهيلهم اجتماعيا ونفسيا لبدء حياتهم مرة أخرى بعد خروجهم من الدار.

وعلى صعيد متصل تفقّد المحافظ العنابر المطورة، مشيدًا بمستوى التطوير ورفع كفاءته، من خلال المؤسسة القائمة على الأعمال، مؤكدًا تقديمه الدعم وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، مُستفسرًا من الأولاد عن مدى توفر الخامات والآلات في الدار والمهن التي يتعلمها جميع الأولاد ومدى استفادتهم منها.